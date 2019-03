O índice de produção na construção desacelerou 2,2% em janeiro de 2019, caindo 1,0 pontos percentuais (p.p) face aos 3,2% registados em dezembro de 2018, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística.

Na construção de Edifícios registou-se uma variação homóloga de 2,5% em janeiro (3,6% no mês anterior) e contribuiu com 1,5 p.p. para o índice agregado. A Engenharia Civil passou de uma variação de 2,6% em dezembro para 1,7% no mês seguinte, com uma contribuição de 0,7 p.p. para o total do índice.

Já o índice de emprego no setor da construção cresceu 1,8% em termos homólogos, (2,1% em dezembro). Face ao mês anterior, o índice de emprego assinalou uma taxa de variação de 0,5% (variação de 0,8% em

janeiro de 2018).

Em termos de emunerações efetivamente pagas registou-se uma taxa de variação homóloga de 4,1%, face aos 4,5% de dezembro. Comparado com o mês anterior, o índice das remunerações diminuiu 16,7% (-16,4% em idêntico período de 2018).