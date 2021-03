Professora do Técnico preside à Agência Nacional de Inovação

Joana Mendonça, doutorada em Engenharia e Gestão Industrial pelo Instituto Superior Técnico, onde é professora associada de Gestão da Inovação, é a nova presidente do Conselho de Administração da ANI – Agência Nacional de Inovação. No conselho terão também assento Eduardo Bacelar, do Centro de Computação Gráfica da Universidade do Minho e responsável durante os últimos anos pela colaboração entre a Universidade do Minho e a Bosch Car multimédia, e João Borga, diretor executivo da Startup Portugal.

A nomeação dos novos órgãos sociais da ANI para triénio de 2021-2023 decorreu esta terça-feira, 23 de março, durante a Assembleia Geral da Agência. Nuno Mangas, atual presidente do COMPETE, antigo presidente do Politécnico de Leiria e antigo Presidente do IAPMEI, será o novo presidente da Assembleia Geral da ANI. Paulo Ferrão, do IST e antigo presidente da FCT assumirá os cargos de vice-presidente e secretário. Os novos órgãos iniciarão funções até início de maio.

A ANI tem como objetivo estimular e promover a inovação tecnológica e empresarial em Portugal, contribuindo para a consolidação do Sistema Nacional de Inovação (SNI) e para o reforço da competitividade da economia nacional nos mercados globais.

A nova liderança tem como missão prosseguir as linhas orientadoras para uma estratégia de inovação tecnológica e empresarial para Portugal, 2018-2030, nomeadamente potenciando o estímulo do investimento privado em investigação e desenvolvimento (I&D), a promoção da colaboração entre entidades do sistema científico e tecnológico e o meio empresarial e o reforço da participação em redes e programas internacionais por parte das empresas e entidades do sistema científico e tecnológico nacional.