Professores convocam manifestação para 23 de março

Os sindicatos de professores decidiram marcar para dia 23 de março uma manifestação nacional, avança a RTP. A decisão foi tomada, esta terça-feira, durante uma reunião, entre as várias organizações sindicais dos docentes, que se juntaram para decidir novas formas de luta, depois da reunião de ontem com a tutela ter terminado com acusações de intransigência de parte a parte.

Perante o impasse quanto ao descongelamento do tempo de serviço dizem que ou o Governo negoceia a proposta dos sindicatos sobre a recuperação do tempo de serviço, no próximo dia 4, ou a solução terá de passar pela Assembleia da República porque não abdicam dos mais de nove anos que trabalharam.

“Será para pedir aos grupos parlamentares que assumam a responsabilidade de fazer aquilo que o Governo se recusou a fazer, que é contabilizar o tempo todo”, afirmou Mário Nogueira, à RTP, no final de uma reunião da plataforma sindical que negoceia com o Governo a recuperação de tempo de serviço congelado.

Os docentes exigem a recuperação integral do tempo de serviço – nove anos, quatro meses e dois dias – mas o Governo diz só ter capacidade financeira para devolver dois anos, nove meses e 18 dias. Segundo contas do executivo, a recuperação do tempo de serviço congelado “corresponderia a um aumento permanente da despesa de 600 milhões de euros por ano”.