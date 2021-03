Professores e auxiliares vão ser convocados para vacinação por telefone e SMS

O processo de vacinação dos professores e do pessoal não docente arranca no próximo fim de semana, dias 27 e 28 de março, e envolve os estabelecimentos públicos e privados. A vacina é a da Universidade de Oxford/AstraZeneca.

Nestes dois primeiros dias, a vacinação está aberta aos profissionais da educação do pré-escolar, do 1.º ciclo do ensino básico e da “Escola a Tempo Inteiro”.

A convocatória será feita por duas vias diferentes, dependendo do local de vacinação:

1) Agendamento por contato telefónico

Centros de Saúde, nos concelhos onde o grupo de profissionais a vacinar seja inferior a 250 pessoas.

2) Agendamento por SMS

A mensagem contém o local e hora do agendamento, será enviada na próxima quarta-feira, dia 24 de março, e quem a receber deverá responder (sim/não), necessariamente até quinta-feira, dia 25 de março, para os seguintes locais de vacinação:

a) Escolas, nos concelhos onde o grupo de profissionais a vacinar se situe entre os 250 e 500 pessoas.

b) Centros de Vacinação COVID, onde o grupo de profissionais a vacinar seja superior a 500.

Em comunicado, o Ministério da Educação alerta para que “os profissionais que não sejam contactados, pelas vias acima enunciadas, comuniquem tal situação à direção do respetivo do estabelecimento de educação e/ou ensino”. Essa informação deverá ser envida para a respetiva Direção de Serviços Regional, para que quem ficou de fora possa entrar numa futura fase de vacinação. Dessa informação devem constar, imprescindivelmente, o nome, número de utente do SNS, data de nascimento e número de telemóvel.

Quando o local de vacinação for uma escola, o respetivo diretor será contactado pelos serviços de saúde.

No documento divulgado esta terça-feira, 23 de março, a tutela adianta que “o processo de vacinação irá acompanhando o desenrolar do processo de desconfinamento” pelo que os restantes grupos que correspondem aos profissionais dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, serão vacinados em fase posterior. Durante o mês de abril e consoante a disponibilidade de vacinas.