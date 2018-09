Professores e educadores paralisam na próxima semana. Veja aqui o calendário da greve

Ler mais

A greve dos professores e educadores em defesa dos nove anos, quatro meses e seis dias para efeitos de progressão na carreira docente começa esta segunda-feira, dia 1 de outubro, e termina sexta-feira, dia 4 de outubro. No dia seguinte, 5 de outubro, data em que se assinala o Dia Mundial do Professor, haverá uma manifestação nacional.

A greve conta com a adesão de 10 estruturas sindicais: ASPL, FENPROF, FNE, PRÓ-ORDEM, SEPLEU, SINAPE, SINDEP, SIPE, SIPPEB E SPLIU .

À semelhança da última greve, também esta é rotativa, abrangendo todas as regiões do país. Veja aqui o calendário das paralisações:

– 1 de outubro de 2018: distritos de Lisboa, Setúbal e Santarém

– 2 de outubro de 2018: distritos de Évora, Beja, Portalegre e Faro

– 3 de outubro de 2018: distritos de Coimbra, Aveiro, Leiria, Viseu, Guarda e Castelo Branco

– 4 de outubro de 2018: distritos do Porto e de Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança, Neste dia paralisarão também os docentes em exercício de funções na Região Autónoma dos Açores; docentes em exercício de funções no Ensino Português no Estrangeiro.