Profitecla abre candidaturas para o ano letivo 2019/2020

A oferta formativa da Profitecla contempla 17 de cursos em sete cidades – Lisboa, Porto, Barcelos, Braga, Guimarães, Coimbra e Viseu e está direcionada para jovens com o 8º e 9º ano de escolaridade. Os cursos profissionais são direcionados a jovens até aos 19 anos com o 9º ano de escolaridade, enquanto o CEF é destinado a jovens com o 8º ano completo e idade entre os 15 e 19 anos.

A escola informa em comunicado que todos os cursos são gratuitos e têm atribuição de subsídio de alimentação, subsídio de transporte, bolsa de material, bolsa de personalização e subsídio de alojamento quando aplicável.

Com a duração de três anos, os cursos profissionais possuem certificação escolar do 12º ano de escolaridade e Certificado Profissional de Nível IV, dando a possibilidade aos jovens de acesso ao Ensino Superior e ao mercado de trabalho. Já o CEF permite a Certificação Escolar de Equivalência ao 9º ano e acesso ao ensino secundário.

As candidaturas estão abertas para os seguintes cursos: Auxiliar de Saúde, Comunicação, Geriatria, Gestão, Restaurante/Bar, Secretariado, Turismo, Cozinha/Pastelaria, Pastelaria/Padaria. Gestão e Seguros, Gestão e Marketing, Direito e Solicitadoria, Receção Hoteleira, Operações Turísticas e Animação Turísticas além dos CEF de Empregado de Mesa e Assistente Administrativo.

No âmbito da sua oferta formativa para o ano letivo 2019/2020, a Profitecla destaca a existência de turmas CEF nos seus pólos do Porto, Braga, Coimbra e Barcelos, além dos novos cursos de Cozinha/Pastelaria em Braga e Guimarães, Operações Turísticas em Viseu e Gestão e Marketing em Coimbra.

A Profitecla conta anualmente cerca 1800 alunos nos seus cursos, cerca de 600 parceiros empresariais, e a possibilidade de realização de estágios internacionais ao abrigo do Programa Erasmus+.