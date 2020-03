Programa ajuda a reinventar as empresas na era digital

Da mobilidade à informação em tempo real, das redes sociais às técnicas de ‘cloud’, a forma como as pessoas se relacionam, comunicam, descobrem informação, trabalham e fazem negócios é hoje muito diferente.

Para ajudar gestores, empresários, executivos, chefes de equipa e outros responsáveis a liderar o processo de transformação digital nas suas empresas, a Católica-Lisbon criou o programa “Digital Transformation”. Esta formação para executivos tem sido particularmente bem sucedida, o que a traz de regresso numa nova edição já no próximo dia 14 de abril. As candidaturas decorrem até ao dia 31 de março

Coordenado por João Ribeiro da Costa e Joana Santos Silva, o programa está estruturado como se se tratasse de um desafio concreto de transformação digital de uma empresa. Esta arquitetura permite aos participantes avaliar os benefícios e identificar as tendências e as ferramentas digitais que impactam o rumo estratégico das suas empresas e dos seus clientes. Uma apresentação para uma audiência restrita, que envolve os participantes no curso e as administrações das respetivas empresas encerra o programa.

No final, acreditam os coordenadores, os participantes estarão aptos para “liderarem e implementarem processos de processos de transformação digital nas suas empresas”.

A formação tem lugar às terças-feiras e quartas em horário pós-laboral.