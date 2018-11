Programa de Aceleração da Startup Braga vai ser apresentado no Web Summit

A Startup Braga vai a Lisboa na próxima semana para participar na Web Summit e dar a conhecer o 6º Programa de Aceleração.

Este programa foi desenhado para startups ligadas aos três eixos de actuação da Startup Braga (Nanotecnologia, Tecnologias de Saúde e Economia Digital) que tenham empresa já criada e que se encontrem numa fase em que precisam de testar os seus pilotos [tecnologias] em contextos reais, aumentar a rede de clientes ou escalar as suas operações para mercados internacionais.

Durante os quatro dias do Web Summit 2018, a Startup Braga irá fazer scouting de equipas e irá aproveitar a oportunidade para fechar novas parcerias e mentores para o 6º Programa de Aceleração.

As candidaturas à nova edição do Programa de Aceleração encerram a 21 de Dezembro, altura em que se inicia o processo de selecção. As 10 equipas seleccionadas serão anunciadas em meados de Janeiro de 2019 e poderão começar a preparar-se para um período de quatro meses de trabalho intensivo, com início marcado para 7 de Fevereiro.