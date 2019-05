Programa de promoção do enoturismo prevê investir cinco milhões até 2021

O Turismo de Portugal vai apoiar o Programa de Qualificação da Oferta Enoturística da Região Centro com um investimento de 630 mil euros, no âmbito do ‘Programa de Ação para o Enoturismo em Portugal’, através da ‘Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior’.

“Esta é uma iniciativa que faz parte do ‘Programa de Ação para o Enoturismo em Portugal 2019-2021’, que define um conjunto de metas para posicionar o país como um dos destinos mais conhecidos neste segmento e o enoturismo como uma prioridade para o desenvolvimento turístico nacional”, destaca um comunicado do Turismo de Portugal.

O mesmo documento revela que está previsto um investimento de cinco milhões de euros a três anos, para ações de promoção e formação.

“(…) Este referencial estratégico visa potenciar o ‘cross-selling’ entre ‘vinho’ e ‘turismo’, induzir boas práticas nos agentes do setor, contribuir para a estruturação e valorização de destinos e rotas de enoturismo e valorizar os territórios vinhateiros, contribuindo para a coesão da atividade turística por todo o país e ao longo de todo o ano”, assume o referido documento.

Sobre o protocolo firmado para a Região Centro, o Turismo de Portugal adianta que se trata de um projeto promovido em parceria por cinco regiões vitivinícolas – Bairrada, Dão, Beira Interior, Lisboa e Tejo -, “que consiste na estruturação e qualificação da oferta, nomeadamente, através da elaboração de um manual de boas práticas das atividades enoturísticas, um ‘kit’ técnico-formativo e a conceção de produtos enoturísticos personalizados, a promoção destes produtos e a sua distribuição e comercialização”.

“Outra das apostas é na formação, com o objetivo de capacitar mais de 200 técnicos na área do enoturismo, nas cinco regiões vitivinícolas.