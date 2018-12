Programa de startups promovido pela Fosun e Fidelidade distinguido pelas Nações Unidas

O Protechting, programa de captação e aceleração de startups promovido pela Fosun e pela Fidelidade, foi distinguido com o prémio “Sustainable Development 2018 Enterprise Best Practice” pela delegação Chinesa do Pacto Global das Nações Unidas (UNGC China Network), que reconhece o seu contributo para o desenvolvimento sustentável do ecossistema empreendedor.

No âmbito desta distinção, o Director-Geral da Fundação e Vice-Presidente Sénior da Fosun, Li Haifeng, foi convidado a integrar a delegação Chinesa do Pacto Global das Nações Unidas (UNGC China Network), e participou ainda na primeira conferência sobre a implementação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas na China, reforçando o compromisso do Grupo Fosun no apoio às novas ideias de negócio.

Paralelamente ao prémio atribuído Pacto Global das Nações Unidas na China, o Protechting foi também reconhecido pela 21st Century Media, em parceria com o Belt and Road Research Institute of SFC, como um dos casos de sucesso da implementação da iniciativa de expansão Chinesa “One Belt, One Road”, tendo sido considerado um exemplo a seguir no que diz respeito à promoção da inovação.

No mês passado, o programa Protechting tinha sido distinguido com Prémio de Excelência em Responsabilidade Social Corporativa, na cerimónia “Social Value Co-Creation Corporate Social Responsibility Excellence Award”, pelos seus resultados, mas também devido ao processo de criação de “valor social” e a nível de gestão de “cooperação transfronteiriça”, sendo distinguido a quatro níveis: visão global, experiência em participação, valor partilhado e inovação criativa.

Recorde-se que o programa Protechting da Fosun e da Fidelidade, desenvolvido com o apoio da Luz Saúde e do banco alemão Hauck & Aufhäuser, em parceria com a Beta-i, realizou este ano a sua terceira edição e já apoiou 487 startups, de 42 países.