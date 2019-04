Programadores das entidades públicas querem melhorar experiência dos cidadãos

Um recente estudo da OutSystems, realizado em parceria com a IDG, revelou que a principal prioridade de quem desenvolve aplicações nas instituições públicas, nacionais e locais, é melhorar a qualidade da experiência dos cidadãos (46%), seguida pela redução do custo da prestação de serviços (42%).

A empresa de software low-code para desenvolvimento de aplicações concluiu ainda que, entre as prioridades está ainda a melhoria da segurança dos dados (42%), a melhoria no acesso aos mesmos (40%) e o aumento da velocidade de entrega de serviços (38%), conforme se pode ler no documento “Accelerating Digital Government With Low-Code Development“.

“Os resultados deste estudo mostram claramente que os programadores nas agências governamentais necessitam de ferramentas e processos para os ajudar a criar experiências positivas para o utilizador, sem aumentar os custos”, afirmou Mike Hughes, evangelista de produto da OutSystems, em comunicado.

O responsável multinacional defende que uma abordagem low-code para o desenvolvimento de aplicações cumpre os seguintes objetivos: “permite que equipas com recursos limitados respondam rapidamente às necessidades de seus utilizadores” e, ao mesmo tempo, proporciona “uma experiência de utilizador segura e de alta qualidade”.