“Project Libra”: como o Facebook quer revolucionar pagamentos em moeda virtual

O Facebook tem em mãos a criação de uma nova ferramenta de pagamentos em moeda virtual, escreve o “Wall Street Journal” esta sexta-feira.

O projeto chama-se “Project Libra” e pretende disponibilizar aos utilizadores da rede social uma nova criptomoeda para poderem transferir entre si e gastar no Facebook, tal como em outros sites, informou o jornal.

De acordo com a notícia, o Facebook está em conversações com dezenas de firmas financeiras e empresas de e-commerce para poder avançar com o novo sistema de pagamentos – um projeto no qual tem vindo a trabalhar há cerca de um ano.

A Visa, Mastercard e o processador de pagamentos First Data são algumas delas. Segundo o jornal, Mark Zuckerbeg espera angariar mil milhões de dólares em investimentos e recrutar parceiros para ajudar a lançar o sistema.

A criptomoeda a ser criada estaria indexada ao dólar e seria transacionada com o auxílio da tecnologia blockchain.

Na passada terça-feira, o CEO e fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, sublinhou a importância que espera que os pagamentos e comércio privado venham a ter no futuro da rede social.

Na passada terça-feira, 30 de abril, o Facebook anunciou algumas alterações às redes sociais do grupo. O próprio Facebook vai ver mudanças no seu logótipo, na aplicação para o telemóvel e no próprio website. Por seu lado, o Instagram vai deixar de ter os ‘likes’ visíveis.