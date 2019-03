Os fundos de private equity interessados na compra da rede de fibra óptica da MEO, da Altice,_estão a preparar-se para entregar as propostas não vinculativas até ao dia 15 de março, soube o Jornal Económico junto de fonte ligada ao processo.

A receber as propostas vinculativas está a boutique financeira Lazard, que é a assessora financeira da Altice para este negócio. Os franceses, donos da MEO, têm ainda como assessores neste negócio a consultora KPMG e os advogados da Uría e Menendez – Proença de Carvalho, segundo as nossas fontes. Contatada, a Altice não comentou. O presidente executivo da Altice Portugal disse recentemente à Lusa que está a analisar a venda dos ativos de fibra ótica, que conta com “mais de uma dezena” de entidades internacionais interessadas e que a decisão será tomada até junho.

