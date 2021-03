As propostas não vinculativas para os fundos de restruturação da ECS – Sociedade Gestora de Fundos de Capital de Risco avaliam aquele ativo em mil milhões de euros, revelou fonte ao Jornal Económico. Abaixo, portanto, do net asset value de 1,5 mil milhões atribuído pela sociedade gestora de António de Sousa e Fernando Esmeraldo.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor