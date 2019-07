Protecção Civil pagou o dobro pelas golas inflamáveis

A Protecção Civil pagou o dobro pelas 70 mil golas antifumo à empresa Foxtrot Aventuras, de acordo com o Jornal de Notícias (JN).

A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) pagou 1,80 euros, num total de 125 mil 706 euros, quando o valor de mercado, por peça, ronda entre os 63 e os 74 cêntimos (com IVA), diz a mesma publicação.

De referir que o Ministro da Administração Interna afirmou, na passada sexta-feira, que as golas não são “material de combate a incêndio”.

O JN já tinha avançado na passada sexta-feira que a Proteção Civil entregou setenta mil golas antifumo fabricadas com material inflamável e sem tratamento anticarbonização, que custaram 125 mil euros, foram entregues pela Proteção Civil no âmbito do programa “Aldeia Segura – Pessoas Seguras”.

As golas antifumo, referiu o JN, não tinham a eficácia que deferiam ter.