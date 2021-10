Provisões de 115,5 milhões de euros na Polónia voltam a arrastar Millennium Bank para prejuízos

O Banco Comercial Português anunciou que voltará a reportar prejuízos no terceiro trimestre devido às provisões para créditos hipotecários denominados em moeda estrangeira (francos suíços) registadas pelo Bank Millennium na Polónia, que é subsidiária do banco português detida a 50,1%.

O conselho de Aaministração do Bank Millennium informa o mercado que tomou a decisão de criar, nas suas contas do terceiro trimestre de 2021, 451,8 milhões de zlotys (99,15 milhões de euros) de provisões para riscos jurídicos relacionados com empréstimos hipotecários em moeda originados pelo banco.

Também serão constituídas provisões adicionais de 74,3 milhões de zlotys (16,3 milhões de euros) contra o risco legal relacionado com a carteira de crédito originada pelo Euro Bank, mas sem impacto no bottom line.

“As provisões refletem as contínuas tendências negativas em decisões judiciais, a entrada de novos processos judiciais e as mudanças resultantes na metodologia de avaliação de risco legal do Banco”, diz o BCP.

O BCP diz que “em resultado deste nível de provisões, apesar do sólido desempenho operacional, o Banco espera um resultado líquido negativo no terceiro trimestre de 2021″, sendo que haverá mais informações sobre o risco legal e resultados financeiros do terceiro trimestre de 2021 no relatório periódico agendado para 26 de outubro de 2021”, diz o BCP.