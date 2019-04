Próximo episódio da ‘Guerra dos Tronos’ será transmitido com atraso, informa HBO Portugal

Se é fã da série da série de televisão norte-americana “Guerra dos Tronos” terá de esperar um pouco mais do que o habitual para assistir ao próximo episódio da série criada por David Benioff e D. B. Weiss, com base nos livros de George R.R. Martin.

Num comunicado enviado aos clientes e partilhado na sua página de Facebook, a HBO Portugal informa que, “devido a um reforço nas medidas de segurança”, “haverá um atraso na receção do conteúdo do novo episódio de ‘A Guerra dos Tronos'”.

Devido a um reforço nas medidas de segurança, informamos que haverá um atraso na receção do conteúdo do novo episódio de… Posted by HBO Portugal on Sunday, 28 April 2019

Devido a um reforço nas medidas de segurança, informamos que haverá um atraso na receção do conteúdo do novo episódio de A Guerra dos Tronos,

informa a empresa na publicação salientado que o terceiro episódio será assim transmitido no pequeno ecrã com um atraso de “aproximadamente 20 minutos a 1 hora”.

Esta será a segunda vez que os clientes da plataforma da streaming são informados de um atraso na transmissão do programa. O primeiro episódio da última temporada da Guerra dos Tronos, cuja estreia estava prevista para as 2h00 de 15 de abril, em Portugal só esteve disponível uma hora depois do agendado para quem optou pelo serviço da HBO Portugal.

A HBO Portugal pediu desculpas pelo atraso, mas não revelou o que esteve na sua origem. Nas redes sociais vários fãs da saga criada por George R.R. Martin mostraram o seu descontentamento com este atraso na estreia.