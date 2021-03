PRR. Governo prevê investir 20 milhões na compra de viaturas para bombeiros e Proteção Civil até 2024

O Ministério da Administração Interna (MAI) adiantou esta quarta-feira que o investimento de 40 milhões de euros, previsto no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), para um conjunto de reformas centradas no tema das florestas e no sistema de Emergência e Proteção Civil, financiado a 100% pelo ‘Next Generation EU’, será utilizado em infraestruturas, formação, entre outros.

Segundo o Governo, a verba vai permitir uma aposta no reforço da capacidade de resposta operacional no combate aos incêndios rurais (34,2 milhões de euros), reforço das infraestruturas de Proteção Civil (2 milhões de euros), formação e qualificação dos operacionais envolvidos no combate aos incêndios rurais (1,05 milhões de euros) e na prevenção de comportamentos de risco na população (850 mil euros).

Até 2024, as metas propostas pelo Executivo centram-se no investimento de 20 milhões de euros na aquisição de viaturas (dos quais a maioria, cerca de 60%, para os corpos de bombeiros), 10 milhões de euros na aquisição de Equipamentos de Proteção Individual de Incêndios Rurais e na formação de cerca de 3.300 agentes de proteção civil que participam no Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais – DECIR, segundo o MAI.