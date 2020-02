PS continua a cair. Bloco de Esquerda e Chega sobem nas intenções de voto, aponta sondagem

O Partido Socialista (PS) continua a perder pontos nas intenções de voto dos portugueses depois das legislativas, de acordo com a última sondagem da Intercampus para o “Jornal de Negócios” e “Correio da Manhã” (CM), divulgada esta sexta-feira.

Já o Bloco de Esquerda (BE) e o Chega estão a ganhar mais protagonismo. Só neste mês de fevereiro os socialistas já perderam dois pontos percentuais (p.p.), para 31,1%, os bloquistas cresceram para os 13,2% – ganhando peso como terceira força política – e o partido liderado por André Ventura subiu 0,7 p.p., para os 6,9%.

Se as eleições fossem hoje, o Partido Social Democrata (PSD) interromperia a série de ganhos que iniciou em outubro e deslizava 2 pontos, para os 23,8% das intenções de voto, aponta ainda o estudo de opinião publicado pelo diário de economia e pelo CM.

Em quinto “lugar” fixar-se-ia a CDU com 6,3%, logo a seguir o PAN com 5,4% e depois o CDS-PP (3,5%), a Iniciativa Liberal (2,9%) e o Livre (0,8%), de acordo com o inquérito a 614 pessoas realizado entre os dias 11 e 17 de fevereiro de 2020.

Já na semana passada uma sondagem da “SIC” e do semanário “Expresso”, com o ISCTE e o ICS, assinalava uma subida de quase cinco pontos percentuais para o Chega e colocava o PS com 33% (uma queda dos anteriores 36%).