PS diz que “é indispensável a renovação do estado de emergência” para “salvar vidas e economia”

A deputada do PS Constança Urbano de Sousa afirmou esta sexta-feira que a renovação do estado de emergência por mais quinze dias “é indispensável a renovação do estado de emergência” para “salvar vidas e ao mesmo tempo salvar a economia”, durante o debate plenário que decide a renovação do estado de emergência por mais quinze dias. O PS vota favoravelmente, segundo a deputada.

Constança Urbano de Sousa começou por salientar “a capacidade de resposta e a capacidade de aumentar a testagem”, bem como o recrutamento de mais profissionais de saúde por ordem do Governo para combater a pandemia da Covid-19, defendendo que “cada um” dos portugueses deve prestar “o seu contributo responsável”.

A deputada socialista reiterou uma ideia que o Governo tem defendido, que os contactos sociais devem ser reduzidos “ao estritamente necessário”, para que em linha com as medidas de segurança se consiga mitigar a propagação do novo coronavírus. E defendeu que não haverá abusos nem desrespeito pelas liberdades.

Nesse sentido, Constança Urbano de Sousa anunciou que o PS vota favoravelmente a proposta de renovação do estado de emergência por mais quinze dias.

A deputada concluiu a sua intervenção afirmando que o combate à Covid-19 “não depende apenas da ciência nem do Governo”. “Depende também de todos e de cada um de nós”, disse.