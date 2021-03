PSI 20 acompanha a Europa e mantém tendência negativa do inicio da sessão

A meio da sessão, a bolsa portuguesa continua em terreno negativo, mantendo a tendência de abertura, e segue no mesmo sentido das congéneres europeias. O principal índice bolsista português (PSI 20) está a cair 0,89%, para 4.633,02 pontos.

Entre as principais praças europeias, o alemão DAX perde 0,59%, o britânico FTSE 100 recua 1,10%, o francês CAC 40 diminui 0,38% e o espanhol IBEX 35 desce 0,06%.

A EDP Renováveis é o principal destaque, a perder 4,03% para os 16,20 euros, a que se junta o BCP, um dos pesos pesados do PSI 20, que acompanha a tendência do sector bancário europeu e cai 2,08%. A EDP (-1,30%), a Navigator (-0,91%) e a Mota-Engil (-1,22%) também contribuem para a queda do PSI 20.

O velho continente não escapa à torrente negativa, depois das bolsas asiáticas terem fechado em queda. O aumento nas expectativas quanto à inflação e quanto aos custos de financiamento a longo prazo preocupa os investidores, numa altura em que os juros das obrigações soberanas norte-americanas continuam a subir e a alimentar receios de que as cotações estejam sobreavaliadas.

O preço do barril de petróleo apresenta diferentes tendências no dois lados do Atlântico. Em Nova Iorque, o WTI sobe 0,10% para os 61,34 dólares por barril, enquanto o Brent está a desvalorizar 0,03% para os 64,05 dólares em Londres.

No mercado cambial, o euro deprecia 0,17% face ao dólar norte-americano, para 1,2041 dólares.