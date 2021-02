PSI 20 acompanha Europa em alta. Ganhos da EDP e Galp dão energia à praça portuguesa

Bolsa de Lisboa fecha em queda em linha com Europa, com a EDP Renováveis a liderar as perdas. “Os mercados de ações europeus encerraram em baixa. Apesar das notas positivas no macroeconómico nos EUA, onde as vendas a retalho e a produção industrial mostram um desempenho acima do previsto em janeiro, e dos sinais de que a vacinação contra o Coronavírus começa a surtir efeito”, salienta o analista do BCP.