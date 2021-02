PSI 20 acompanha Europa em alta. Ganhos da Galp e do BCP levam avante praça nacional

A bolsa portuguesa negoceia em terreno positivo esta terça-feira, acompanhando a tendência das principais praças europeias. O principal índice bolsista português (PSI 20) avança 0,34%, para 4.787,48 pontos.

Entre as principais praças europeias, o alemão DAX ganha 0,23%, o britânico FTSE 100 soma 0,93%, o francês CAC 40 sobe 0,63% e o espanhol IBEX 35 valoriza 1,06%. No Velho Continente, os investidores revelam-se otimistas sobre um crescimento rápido, influenciados pela estabilização das taxas de juro da Reserva Federal dos Estados Unidos.

Na última sessão de Wall Street, a subida dos juros dos títulos do Tesouro norte-americano levaram o S&P 500 e o Nasdaq a fechar em terreno negativo. Mas hoje os futuros dos EUA negoceiam no verde com o abrandar das taxas de juro da dívida norte-americana.

pressionar os dois índices norte-americanos está a subida dos juros dos títulos do Tesouro norte-americano, associado às preocupações sobre um aumento da inflação, enquanto o plano de vacinação regista avanços e os investidores aguardam que Joe Biden apresente o pacote de estímulos orçamentais avaliado em 1,9 biliões de dólares.

Em Portugal, a praça bolsista é impulsionada pela Galp Energia e pelo Banco Comercial Português (PSI 20). A Galp lidera os ganhos ao avançar 1,45%, para 9,524 euros, depois de ter fechado a última sessão em terreno negativo. A empresa apresentou na segunda-feira prejuízos de 42 milhões de euros relativamente ao ano de 2020 e anunciou um dividendo de 0,35 euros. Contudo, a empresa anunciou ter 200 milhões para energias investir em energias renováveis e admitiu entrada em novos mercados.

A performance da petrolífera portuguesa está em linha com o mercado petrolífero. Em Londres, o Brent ganha 1,27%, para 65, 19 dólares. Em Nova Iorque, o WTI soma 1,36%, para 62,55 dólares. O mercado do “ouro negro” está a ser impulsionado dadas as previsões de que a procura vai aumentar.

O PSI 20 é também impulsionado pelo BCP, que ganha 0,90% para 0,123 euros. Segue-se as papeleiras Altri e Navigator a contribuir para performance positiva do principal índice nacional. A Altri soma 0,90%, para 6,18 euros, e a Navigator evolui 0,86%, para 2,83 euros.

No mercado cambial, o euro aprecia 0,07% face ao dólar, para 1,216 dólares. Já na relação com a libra, a divisa da zona euro deprecia 0,08%, para 0,863 libras. A libra aprecia 0,15% perante o dólar, para 1,408 dólares.