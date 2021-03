PSI 20 contraria Europa em queda. Grupo EDP segura bolsa portuguesa no verde

A bolsa portuguesa negoceia em terreno negativo esta terça-feira, acompanhando as principais praças europeias. O principal índice bolsista português (PSI 20) valoriza 0,08% para os 4.797,78 pontos.

Entre as principais congéneres europeias, o alemão DAX perde 0,30%, o britânico FTSE 100 recua 0,22%, o francês CAC 40 desce 0,19% e o espanhol IBEX 35 desliza 0,31%. Após uma sessão de ganhos na segunda-feira, os mercados arrancaram em modo de correção. Os investidores, influenciados pelo fecho no vermelho da sessão asiática que está a pressionar a Europa, receiam bolhas especulativas. A praça de Xangai caiu 1,40%, seguida da bolsa de Hong Kong que fechou a desvalorizar 1,20%. No Japão, o principal índice perdeu 0,60%.

Na bolsa portuguesa, o PSI 20 é suportado em terreno positivo pelos ganhos do grupo EDP. A EDP ganha 0,02%, para 4,821 euros, e a EDP Renováveis avança 0,96%, para 18,84 euros.

A travar uma valorização mais acentuada do PSI 20 está a Galp Energia, que cai 1,71%, para 9,440 euros. A petrolífera nacional negoceia em linha com o mercado petrolífero, dois dias antes da reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) reúne. Em Londres, o Brent cai 1,16%, para 62,95 dólares, e o WTI, negociado em Nova Iorque, recua 1,10%, para 59,95 dólares.

No mercado cambial, o euro deprecia 0,36% face ao dólar, para 1,2005 dólares. Na relação com a libra, o euro deprecia 0,05%, para 0,8644 libras. Já a libra deprecia 0,26% perante o dólar, para 1,3886 dólares.