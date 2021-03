PSI 20 acompanha Europa em queda

A bolsa portuguesa negoceia em terreno negativo, acompanhando a tendência das principais congéneres europeias. O principal índice bolsista português (PSI 20) recua 0,38%, para 4.815,70 pontos.

Entre as principais praças europeias, o alemão DAX avança 0,06%. O britânico FTSE 100 perde 0,03%, o francês CAC 40 desce 0,09% e o espanhol IBEX 35 cede 0,18%. Os investidores aguardam o final da reunião de dois dias da Reserva Federal dos Estados Unidos, esperando mais informações sobre as previsões macroeconómicas para travar a subida dos juros do do Tesouro nos Estados Unidos. Isto numa altura em que as previsões de recuperação têm alimentado receios relacionados com a subida da inflação e impulsionado as taxas de juro globais.

Na bolsa portuguesa, os CTT lideram as perdas ao desvalorizar 1,37%, para 2,88 euros. Na terça-feira, após o fecho do mercado, os CTT reportaram um quebra homóloga de 42,9%, para 16,7 milhões de euros, em 2020. As receitas subiram 0,7% para 745,2 milhões de euros e o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) recuou 10,8% para 90,5 milhões de euros. O operador postal decidiu, ainda, propor aos acionistas um dividendo de 8,5 cêntimos, um corte de 22,7% face aos 0,11 cêntimos propostos no último exercício de 2019, cujo pagamento acabou por ser cancelado devido à pandemia.

