PSI 20 acompanha otimismo da Europa, com EDP, setor do retalho e Nos em destaque

O principal índice bolsista português, PSI 20, soma 0,10%, para 52.63,53 pontos esta terça-feira, acompanhando o otimismo das principais congéneres europeias. Em Lisboa, o destaque é a EDP, após ter sido anunciado que a proposta do fundo Elliott vai ser votada em assembleia-geral de acionistas. A empresa liderada por António Mexia ganha 0,17%, para 3,53 euros.

Na segunda-feira à noite, a EDP divulgou que o vice-presidente da mesa da assembleia-geral Rui Medeiros aceitou o pedido do fundo Elliott para os acionistas discutirem e votarem o fim da blindagem dos votos na EDP – será o último ponto a ser discutido e acontece depois de eleito o novo presidente da mesa. Caso a desblindagem seja rejeitada, a oferta pública de aquisição da China Three Gorges não tem condições para avançar, defende o fundo norte-americano.

O setor do retalho também está em alta, com a Jerónimo Martins a valorizar 0,30%, para 13,23 euros, e a Sonae SGPS a somar 0,14%, para 14,70 euros. Já a Nos cresce 1,04%, para 5,84 euros, sendo a empresa-cotada com os maiores ganhos.

Em contraciclo, a Galp Energia perde 0,31%, para 14,42 euros, no dia em que anunciou que deu início à produção de petróleo na FPSO Kaombo Sul no bloco 32 em Angola. A FPSO é um navio-plataforma e esta é a segunda do projeto Kaombo. As duas FPSO do projeto Kaombo vão ter assim capacidade para produzir 230 mil barris de petróleo por dia. No total, a Galp espera recuperar cerca de 650 milhões de barris de petróleo destas áreas.

Também o BCP negoceia no verde, ao perder 0,56%, para 0,23 euros. O banco liderado por Miguel Maya última sessão, depois de a Moody’s ter revelado que melhorou os ratings da dívida sénior e dos depósitos do banco, citando a descida “significativa dos ativos problemáticos e a melhoria da rentabilidade na atividade doméstica”.

Entre as principais praças europeias, o sentimento é positivo no rescaldo de um novo chumbo do Brexit por parte do parlamento britânico, das alternativas ao plano da primeira-ministra Theresa May. “A imprensa noticia que a primeira-ministra irá reunir-se com o seu governo hoje e poderá apresentar uma proposta para adiar o Brexit para o final do ano”, comentou o MTrader do Millennium BCP.

[Dados das 8h47]