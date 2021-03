PSI-20 com queda anual de 4% em fevereiro em contraciclo com as outras bolsas

O principal índice da Bolsa de Lisboa, o PSI-20 registou uma diminuição mensal de 1,9% e uma quebra anual de 4%. Os dados foram compilados pela Maxyield.

“No final de fevereiro, o PSI-20 atingiu o valor de 4.702 pontos, representando uma diminuição mensal de 1,9%. A variação anual acumula uma quebra de 4%, apresentando uma banda de variação muito alargada, que oscila entre a subida de 36% da Semapa e a queda de 20,6% da EDP Renováveis”, refere o clube de acionistas.

O PSI-20 acumula assim uma quebra anual pelo segundo mês consecutivo.

A evolução do PSI-20 seguiu em sentido contrário à tendência positiva dos mercados internacionais. Entre 31 de dezembro de 2020 e 28 de fevereiro de 2021, em comparação com a quebra de 4% do PSI-20, o IBEX 35 valorizou 1,9%; o FTSE 100 avançou 0,4%; o DAX 30 ganhou 0,5%; o Stoxx 600 subiu +1,4%; o S&P 500 (EUA) cresceu 2,1% e, também, dos Estados Unidos, o Nasdaq 100 teve uma subida de 2,7%.

A Maxyield diz que o índice espanhol IBEX 35 “sofreu uma recuperação e terminou o mês de fevereiro com um crescimento anual de 1,9%, sendo de salientar um bom comportamento do setor bancário e um desempenho negativo do setor energético”.

No final de fevereiro 10 títulos do PSI-20 apresentavam uma variação anual positiva, com destaque para a Semapa, Altri, Navigator, Novabase, Galp, CTT, Ibersol e Mota-Engil, refere a análise.

Por outro lado, oito sociedades cotadas sofreram diminuições de valor, sendo de salientar a EDP Renováveis, EDP e Jerónimo Martins.

Após o crescimento observado na primeira semana de janeiro, o PSI-20 sofreu uma evolução decrescente regular ao longo do mês. Mas no mês de fevereiro o índice manteve a tendência decrescente de forma volátil e errática.