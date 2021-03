PSI-20 continua no vermelho e contraria tendência europeia

A cerca de duas horas do fecho da sessão, a bolsa portuguesa continua em terreno negativo, mantendo a tendência registada a meio da sessão, e segue em sentido contrário das congéneres europeias. O principal índice bolsista português (PSI 20) está a cair 2,06%, para 4.676,40 pontos.

A EDP Renováveis é o principal destaque, a perder 9,39% para os 16,98 euros. A EDP (-4,32%), a Navigator (-0,07%) e a Mota-Engil (-1,08%) também contribuem para a queda do PSI 20. A Jerónimo Martins, que apresenta resultados depois do fecho do mercado, está em contraciclo com uma subida ligeira de 0,08% para 12,96 euros.

Entre as principais praças europeias, o alemão DAX ganha 0,09%, o britânico FTSE 100 avança 0,42%, o francês CAC 40 aumenta 0,09%. O espanhol IBEX 35 junta-se à bolsa portuguesa em terreno negativo, a descer 0,52%.

“Os comentários dos membros do BCE ontem parecem ter um impacto duradouro nos mercados. É importante ressaltar que o aumento das yields na Europa estão a ser impulsionadas pelo aumento das yields nos Estados Unidos, não necessariamente pelas expectativas de inflação para a zona euro. Os membros do BCE disseram que, se for necessário, poderá haver uma maior flexibilização da política monetária atual. O DE30 acabou por prolongar os ganhos que tem registado desde o início desta semana e durante a sessão de hoje o índice alemão conseguiu alcançar um novo máximo histórico, acima dos 14.180 pontos”, comenta o analista da XTB Henrique Tomé.

O preço do barril de petróleo está a subir nos dois lados do Atlântico. Em Nova Iorque, o WTI sobe 1,71% para os 60,76 dólares por barril, enquanto o Brent está a valorizar 1,59% para os 63,72 dólares em Londres.

No mercado cambial, o euro depreciou 0,27% face ao dólar norte-americano, para 1,2056 dólares.