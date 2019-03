PSI 20: Corticeira Amorim e Mota-Engil ditam quarta sessão consecutiva no ‘verde’

A bolsa de Lisboa fechou esta terça-feira em terreno positivo, com o seu principal índice, o PSI20, a valorizar 0,01% para 5.276,72 pontos, naquela que foi a quarta sessão consecutiva a encerrar no ‘verde’.

Entre as empresas cotadas no PSI 20, destaque para a subida da Corticeira Amorim, que valorizou 3,69%, para 10,68 euros. A Mota-Engil foi a segunda cotada que mais ganhou nesta sessão de terça-feira com uma subida de 1,13% para 2,24 euros.

Em sentido inverso, o destaque negativo da sessão foi a queda de 0,82% da Jerónimo Martins para 13,29 euros e para a Sonae Capital com uma desvalorização de 0,56% para 0,89 euros.

A condicionar as praças europeias esteve a previsão de crescimento da China num intervalo entre 6% e 6,5% naquele que, a confirmar-se, será o ritmo de crescimento mais baixo em quase três décadas. Pequim anunciou ainda algumas medidas para dinamizar o crescimento económico, algo que ainda está a ser avaliado pelo investidores.

As negociações em torno dos acordos comerciais entre EUA e China também têm contribuído para o receio dos investidores. Depois de ter sido noticiado que as negociações estavam perto de chegar ao fim com um desfecho positivo, a ausência de mais notícias sobre estas reuniões está a deixar os investidores com algum renitência na negociação.