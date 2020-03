PSI 20 fecha no valor mais baixo dos últimos 24 anos

O principal índice bolsista português, PSI 20, fechou a sessão desta terça-feira a desvalorizar 0,69% para 4.237,23 pontos, naquela que é a maior quebra dos últimos 24 anos, seguindo a tendência das suas congéneres europeias que fecharam a sessão a negociar em terreno negativo. Ao contrário do que ocorreu nas sessões anteriores, as vendas dos investidores não fizeram distinção entre títulos defensivos e títulos mais cíclicos e tendencialmente com maior risco.

Todas as cotadas nacionais fecharam no vermelho, mas a fazer tombar o PSI 20 estiveram em destaque a EDP, que caiu 13,94%, para 3,47 euros, a Mota-Engil, que desceu 3,82%, para 1,05 euros, no dia em que reportou os seus resultados relativos a 2019, com o resultado líquido a ascender aos 27 milhões de euros (13% face ao ano anterior) e a EDP Renováveis, que depreciou 11,60%, para 10,06 euros.

Em terreno negativo encontra-se também a Altri, que desceu 13,65%, para 3,44 euros, os CTT que caíram 10,33%, para 1,90 euros, a F. Ramada que tombou 18,52%, para 3,52 euros e a Sonae Capital, que depreciou 11,71%, para 0,52 euros.

Na Europa, as cotadas fecharam a sessão a negociarem no ‘vermelho’. Os mercados europeus viveram mais uma sessão extrema, com os principais índices a acumularem perdas superiores a 12%. Na Alemanha, o DAX desceu 12,24%, no Reino Unido, o FTSE 100 caiu 10,93%, o francês CAC 40 desvalorizou 12,28%, o holandês AEX caiu 10,75%. Em Espanha, o IBEX35 desvalorizou 14,61% e o italiano FTSE MIB desceu 16,62%.

A cotação do barril de Brent desvalorizou 7,85%, com valor de 32,96 dólares, enquanto a cotação do crude WTI desceu 5,70%, para 31,11 dólares por barril.

No mercado cambial o euro desvalorizou 0,70%, para 1,11 dólares.