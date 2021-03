PSI-20 mantém-se em terreno positivo em linha com a Europa

A bolsa portuguesa segue em terreno positivo, mantendo a tendência de abertura, e seguindo em sintonia com as congéneres europeias. O principal índice bolsista português (PSI 20) sobe 0,54%, para 4.762,69 pontos.

Na bolsa portuguesa, destaque para a EDP Renováveis, que lidera os ganhos com as ações a subirem 1,76% para os 17,30 euros. Segue-se a EDP, que avança 0,40% para 4,735 euros, a Galp Energia, que valoriza 1,46% para os 10,45 euros, a NOS, que ganha 1,52% para os 0,6845 euros. O BCP segue em sentido contrário, a perder 0,68% para os 0,1168 euros.

Entre as principais praças europeias, o alemão DAX ganha 0,82%, o britânico FTSE 100 avança 0,09%, o francês CAC 40 aumenta 0,91% e o espanhol IBEX 35 sobe 0,35%.

“Os mercados europeus estão a ser negociados em alta durante esta quarta-feira, com o DAX (DE30) alemão a atingir um novo máximo histórico. Os índices das blue chips registam ganhos sólidos, com o índice francês e polaco a registarem o melhor desempenho. Enquanto que no Reino Unido, o FTSE 100 (UK100) é o único grande índice europeu que está a ser negociado em baixa hoje, caiu cerca de 0,1%”, comenta Henrique Tomé, analista da XTB.

O preço do petróleo sobe nos dois lados do atlântico. Em Nova Iorque, o WTI sobe 1,37% para os 64,89 dólares por barril, enquanto o Brent valoriza 1,21% para os 69,34 dólares em Londres.

No mercado cambial, o euro aprecia 0,14% face ao dólar norte-americano, para 1,1915 dólares.