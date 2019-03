PSI 20 negoceia ‘flat’ em dia de reunião do BCE

O principal índice bolsista português, PSI 20, negoceia ‘flat’ esta quinta-feira, para 5.297,60 pontos, numa altura em que as principais praças europeias negoceiam em terreno negativo.

Em Lisboa, as empresas cotadas Jerónimo Martins (0,68%), EDP (0,12%) e EDP Renováveis (0,54%) contrapõem as quedas de BCP (-0,41%), Navigator (-0,72%) e Galp (-0,30%), colocando o PSI 20 inalterado.

Entre as principais bolsas europeias, o foco dos investidores estará na reunião do Banco Central Europeu (BCE) cujo é o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, vulgo Brexit. Este processo está, ainda, envolto numa grande complexidade política, diplomática e comercial. A situação económica da zona euro também será um foco do BCE cujas decisões, segundo o Diário da Bolsa do BPI, irão desenrolar-se no sentido de “o BCE manter inalteradas as referências em relação” às taxas de juro até ao fim do verão.

[Dados das 8h21]