PSI-20 prossegue em alta ligeira à boleia dos ganhos do Grupo EDP

O principal índice bolsista prossegue a manhã desta quarta-feira a negociar em alta ligeira, resistindo à tendência negativa das principais cotadas. Assim, o PSI-20 valoriza 0,38% para 4.858,01 pontos.

A liderar os ganhos está a Ramada Investiments que cresce mais de 6,60% para 5,34 euros, seguindo-lhe a EDP, que ganha mais de 1% para 4,97 euros e a EDP Renováveis que sobe 1,35% para 22,45 euros. No fecho da sessão desta terça-feira, o Grupo EDP negociava no vermelho. Também a Mota-Engil e a Navigator prosseguem em alta, crescendo mais de 1% para 1,440 e 2,60 euros, respetivamente.

Em sentido contrário, surge o BCP que cai 2,04% para 12,46 cêntimos. A Galp também segue a sessão desta manhã em baixa, perdendo 0,72% para 8,79 euros, em linha com a Jerónimo Martins que desliza 0,50% para 13,04 euros.

Entre as principais praças europeias, o alemão DAX e o francês CAC 40 caem 0,02%, enquanto que o britânico FTSE ganha 0,23%. A negociação bolsista no Velho Continente é impulsionada pelo ânimo dos investidores nas principais praças mundiais, com os novos estímulos na economia norte-americana com o suporte da Fed, apesar dos receios de inflação e os planos de vacinação contra a Covid-19 em vários países a animar os investidores. Na vizinha Espanha, a perda é de 0,42% para 8.067,00 pontos.