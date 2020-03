PSI 20 recupera após seis sessões no vermelho. Galp e grupo EDP foram o motor

Depois de seis consecutivas a fechar no vermelho, o principal índice bolsista português (PSI 20) terminou a sessão desta sexta-feira a ganhar 0,83%, para 3.837,38 pontos. No dia em que o PSI 20 negociou sempre no verde, oito empresas cotadas fecharam com ganhos, compensando as perdas de outras dez.

Os ganhos consistentes da Galp e do grupo EDP animaram os investidores. A petrolífera terminou a sessão a ganhar 1,42%, para 8,57 euros. Já EDP fechou a somar 2,19%, para 3,55 euros, e a EDP Renováveis ganhou 3,18%, para 10,38 euros.

Os títulos dos CTT (1,37%), da NOS (1,67%), da Mota-Engil (2,46%) e da Jerónimo Martins (1,19%) também contribuíram para um fecho positivo na bolsa portuguesa.

O PSI 20 conseguiu interromper um dos piores ciclos bolsistas de sempre, provocado pelos receios quanto às consequências sociais e económicas da pandemia do novo coronavírus.

As principais congéneres europeias registaram ganhos numa sessão em que foi possível iniciar uma recuperação das fortes quedas acumuladas nos últimos 15 dias.