PSI 20 desliza contrariando Europa com os investidores a aguardar mais resultadas das cotadas

O principal índice bolsista português (PSI 20) recua 0,09%, para 5.198,14 pontos, contrariando as principais congéneres europeias esta quinta-feira, 25 de julho, dia em que o Banco Central Europeu reúne. Em Lisboa, os investidores preparam-se para a apresentações de resultados de EDP, CTT, Jerónimo Martins e REN. A penalizar o PSI 20 está o setor energético e as papeleiras Navigator e Altri.

No setor energético, o grupo EDP continua na mira dos investidores, com a EDP Renováveis a liderar as perdas, ao afundar 2,90%, para 9,03 euros. A empresa liderada por João Manso Neto apresentou na quarta-feira, antes da abertura do mercado, as contas relativas ao primeiro semestre de 2019, registando um lucro de 343 milhões de euros que corresponde a mais 147% face ao período homólogo de 2018. As receitas totalizaram nos primeiros seis meses do ano 1.005 milhões de euros, mais 9% do que um ano antes. Já os lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) totalizou 961 milhões de euros.

Numa nota enviada ao Jornal Económico, o presidente do grupo EDP, António Mexia, afirmou que a EDP Renováveis está focada nas “oportunidades de crescimento”.

A acompanhar a tendência da Renováveis, segue a EDP que apresenta hoje, após o fecho dos mercados, as contas relativas ao primeiro semestre. Os analistas estimaram que os ganhos da EDP subiram 5% para 399 milhões entre janeiro e junho. Os títulos da cotada liderada por António Mexia deslizam 0,03%, para 3,36 euros.

Ainda neste setor, a petrolífera Galp cai 0,14%, para 14,15 euros, contrariando a tendência nos mercados petrolíferos. Em Londres, o Brent avança 0,32%, para 63,38 dólares, quando o WTI, em Nova Iorque, ganha 0,43%, para 56,12 dólares.

A contraria a tendência entre as energéticas está a REN, que soma 0,61%, para 2,49 euros, no dia em que a empresa cotada se preprar para divulgar contas semestrais.

No setor das papeleiras, os resultados apresentados ontem pela Navigator condicionam o setor. Após o fecho da sessão de quarta-feira, a empresa liderada por João Castello Branco divulgou que os lucros decresceram 31%, para 45,6 milhões de euros, face a período homólogo de 2018, registando um EBITDA de 102 milhões, menos 11,30% que no primeiro semestre de 2018.

Em comunicado, a empresa reconheceu os “desafios apresentados pelas condições de mercado do setor de pasta e papel, em particular pela queda dos preços de pasta”.

A congénere Altri segue a tendência, ao cair 0,57% para 6,14 euros.

Destacam-se as valorizações – em contraciclo com a tednência do PSI 20 – da Ibersol (1,74%), BCP (0,57%), CTT (0,39%) e Jerónimo Martins (0,20%). Os CTT e Jerónimo Martins também apresentam resultados semestrais esta quinta-feira, após o fecho da sessão.