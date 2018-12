PSP detém quatro suspeitos pelo roubo de armas

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve quatro pessoas, duas deles agentes da polícia, numa operação, que decorre em vários concelhos do país, para deter os responsáveis pelo furto das armas retiradas da Direção Nacional da PSP, no ano passado, refere o jornal “Público”.

Segundo Alexandre Alves Coimbra, a operação teve início “há cerca de uma hora [06:00 da manhã] encontrando-se a decorrer”. A operação, com o nome “Ferrocianeto” abrange os concelhos de Vila Nova de Gaia, Gondomar, Mafra, Abrantes, Alvaiázere, Sintra, Cascais, Oeiras, Lisboa, Almada e Albufeira.

Em comunicado, a polícia acrescenta que decorrem 14 buscas domiciliárias e quatro buscas não domiciliárias, no âmbito do inquérito que investiga o furto de pistolas da Direção Nacional, ocorrido em janeiro de 2017, segundo avançou a SIC Notícias e confirmou à Lusa o porta-voz daquela força de segurança.

No comunicado, a PSP adianta que o inquérito, dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), está a cargo da Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano de Lisboa, sendo apoiada pela Unidade Especial de Polícia, Comando Metropolitano do Porto e Comando Distrital de Faro.

Segundo as autoridades estão envolvidos nas buscas cerca de 150 polícias. Com Lusa