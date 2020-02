PSP identificou sete pessoas no caso do vídeo de jovem obrigado a inalar fumo de escape

Depois de várias pessoas terem feito chegar o vídeo à Polícia de Segurança Pública (PSP), no qual um jovem negro era levado por outros a aproximar a cara do tubo de escape de uma viatura em funcionamento, a PSP conseguiu identificar o jovem e os restantes sete amigos responsáveis pelo vídeo.

Depois de apurarem o contexto do vídeo, a PSP informa que se tratou de uma aposta feita no contexto de um grupo de amigos.

“Pelo facto de ser possível perceber no vídeo que alguém acelerava a viatura de forma insistente, levando a que o fumo proveniente desta fosse projetado contra a cara do jovem que mantinha a mesma junto ao tubo de escape, a PSP de imediato iniciou uma investigação sumária com o fim de perceber em que local, com que pessoas e qual o contexto da realização do vídeo”, começa por apontar a PSP.

O caso aconteceu na noite de 17 de fevereiro, na zona da grande Lisboa, e os jovens identificados têm idades compreendidas entre os 22 e os 25 anos.

“Os sete jovens que participaram no vídeo, principalmente aquele que tem a cara encostada ao tubo de escape, foram ao final do dia de ontem identificados pela PSP, apurando-se ter-se tratado de uma aposta realizada livremente entre os intervenientes, no contexto de um grupo de amigos, e que decorreu na noite de 17 de fevereiro, na zona da Grande Lisboa”, segundo a PSP.

Ainda assim, devido à possibilidade do jovem ter sofrido lesões relativas à inalação de fumo, o caso foi transmitido para o ministério público que vai avaliar o possível enquadramento em contexto de legislação penal, segundo informa o comunicado divulgado pela PSP.

O vídeo foi bastante partilhado nas redes sociais em Portugal, numa semana em que as questões raciais estão na ordem do dia, depois do futebolista Moussa Marega ter sido alvo de discriminação racista por parte de adeptos do Vitória de Guimarães no jogo contra o FC Porto no domingo, 16 de fevereiro.