PSP já identificou alguns dos adeptos envolvidos nos insultos a Marega

A Polícia de Segurança Pública (PSP) revelou à TVI que já identificou algum dos adeptos que insultaram o jogador de futebol Moussa Marega durante o jogo do FC Porto com o Vitória de Guimarães. As câmaras de vídeo vigilância no estádio do Guimarães terão sido fundamentais para identificar os suspeitos dos cânticos e gritos racistas.

De acordo com a TVI, os suspeitos dos insultos racistas ocorrem de infrações criminais e contraordenacionais, tanto que este tipo de comportamento está previsto no Código Penal com uma pena de prisão entre seis meses a cinco anos e com multas entre os mil e 10 mil euros.

A RTP avança que a PSP já conseguiu identificar quatro adeptos do Vitória de Guimarães, que estarão envolvidos nos insultos racistas proferidos a Moussa Marega.

O avançado pediu para ser substituído do jogo que colocava o FC Porto e Guimarães frente a frente, ao minuto 71, depois de ser vítima de gritos e insultos racistas por parte de alguns elementos do público presente no estádio, quando Marega marcou o segundo golo dos Dragões.