PSP procura autores dos cânticos racistas contra Marega. Pena de prisão chega a cinco anos

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a tentar identificar os autores dos cânticos racistas contra Moussa Marega em Guimarães.

“Não obstante não ter sido possível proceder no recinto a qualquer identificação ou detenção, em face da moldura humana e concentração de pessoas, a PSP, dentro do quadro legal indicado, está a fazer as diligências necessárias para identificar os suspeitos que cometeram as infrações criminais e contraordenacionais, levando-os perante as entidades judiciais e administrativas competentes”, segundo um comunicado divulgado esta segunda-feira pela PSP.

A polícia recorda que o “comportamento dos adeptos que dirigiram palavras e gestos racistas e xenófobos ao jogador Marega, configura um crime previsto e punido no Código Penal”, punido com pena de prisão de seis meses até cinco anos. Simultaneamente, a moldura penal prevê coimas entre mil euros e 10 mil euros.

A PSP deixou um apelo a todos os apoiantes dos diversos clubes de futebol: “Mantenham uma conduta de respeito para com os adversários e reafirma o compromisso em cumprir a sua missão nas diversas manifestações desportivas, procurando contribuir para a criação de um ambiente mais seguro e saudável, livre de qualquer forma de violência física ou verbal, racismo ou xenofobia”.