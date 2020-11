Qatar Airways revela primeiro avião oficial do mundial de futebol de 2022

A Qatar Arways revelou o primeiro avião personalizado relativo ao mundial de 2022 que irá decorrer no Qatar. O país anfitrião terá um Boeing 777 pintado integralmente à mão com o logotipo do evento, bem como as cores do país, que será o primeiro país do Médio Oriente a receber esta prova que está agendada para começar no dia 21 de novembro de 2022.

O avião da Qatar Airways é o primeiro de muitos que serão personalizados com a temática alusiva à competição de futebol de seleções mais importante do mundo. O Boeing 777-300ER fará os primeiros voos a 21 de novembro, entre Doha e Zurique. A rota inaugural deste avião reforça o sentido de compromisso de parceria da Qatar Airways com a FIFA, voando para a “sede” do organismo que gere o futebol mundial, na Suíça.

Akbar Al Baker, presidente executivo do grupo Qatar Airways, revela estar “extremamente entusiasmado por celebrar a nossa parceria com a FIFA e comemorar o estatuto do Qatar como anfitrião do Campeonato Mundial de Futebol Qatar 2022, acrescentando este singular avião à nossa frota. Como parceiro oficial e companhia aérea oficial da FIFA, sentimos um entusiasmo crescente com apenas dois anos pela frente até recebermos o mundo no nosso belo país”.

Por sua vez, o diretor de marketing da FIFA, Jean-François Pathy, afirmou que “o lançamento deste impressionante e icónico avião com o logotipo do campeonato do mundo de futebol Qatar 2022, por parte do nosso parceiro oficial Qatar Airways, é um marco muito importante. Estamos ansiosos por receber os adeptos de todo o mundo para experimentar o mundial de futebol e descobrir o Qatar, dentro de dois anos”.