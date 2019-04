Quadro secreto de Ricardo Salgado esteve guardado durante 70 anos. Vai agora ser revelado ao público

70 anos depois, o quadro secreto de Ricardo Salgado vai ser revelado publicamente. A pintura era a favorita do antigo banqueiro e que chegou a ser conhecido como Dono Disto Tudo (DDT).

O Museu Nacional Fei Manuel do Cenáculo, em Évora, terá a partir desta quinta-feira uma obra de arte que esteve durante 70 anos pendurada no gabinete secreto de Ricardo Salgado, no último andar da sede do Banco Espírito Santo (BES), na Avenida da Liberdade em Lisboa, escreve o jornal “Correio da Manhã”.

O quadro intitulado “Festa de Casamento” do pintor flamengo Pieter Bruegel, o Jovem, ficará exposta para os habitantes e visitantes desta cidade da região do Alentejo, sendo que a cerimónia de inauguração contará com a presença do presidente do Novo Banco, António Ramalho.

Após a venda do Novo Banco aos americanos da Lone Star foi assinado um acordo, no qual um conjunto de arquivos do banco não podem sair de Portugal, devendo ser distribuídos, no caso dos quadros, aos museus nacionais.

Com a entrega desta obra de arte, são já 30 os quadros colocados em exposições de forma permanente em 17 museus portugueses. Do espólio do BES, somente a coleção de numismática não está exposta ao público, mas pode ser visitada mediante marcação prévia.