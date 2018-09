Qual é a diferença entre os repetidores Wi-fi e uma rede Mesh?

Quando instala um repetidor wi-fi na sua rede sem fios, este comunica directamente com o router do seu ISP e, como nome indica, repete o sinal de forma a tentar eliminar quaisquer pontos mortos na cobertura wi-fi. Muitas vezes, se utilizador não fizer uma configuração completa do repetidor, acaba por ficar com duas redes wi-fi com dois SSID (o nome da rede) diferentes. Isto cria um problema adicional porque os dispositivos apenas mudam de rede se perderem completamente o sinal, por isso, mesmo com um repetidor, existem zonas em que não vai conseguir tirar partido total da velocidade da sua rede a menos que mude de rede manualmente.

A repetição da rede sem fios na totalidade também não é lá muito eficiente, porque o que o repetidor faz é estar à escuta de todos os pacotes de informação que passam pela rede e retransmiti-los sem qualquer tipo de critério.

Outra dificuldade prende-se com o facto de, na sua grande maioria, os repetidores de rede sem fios serem genéricos, ou seja, podem ser utilizados com praticamente qualquer modelo de router, independentemente da marca. E apesar de tudo funcionar bem no papel, podem ocorrer incompatibilidades que obrigam à repetição do envio de pacotes, o que pode criar um “engarrafamento de informação”.