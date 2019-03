Qualificação Euro 2020: João Félix e Dyego Sousa estreiam-se na seleção no regresso de Ronaldo

São as duas principais novidades nos convocados de Fernando Santos para o início da defesa do título europeu. João Félix, do Benfica e Dyego Sousa, do Sporting Braga fazem a sua estreia na seleção portuguesa, numa convocatória marcada também pelo regresso de Cristiano Ronaldo.

O selecionador nacional divulgou esta sexta-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, os 25 nomes que vão estar presentes nos encontros frente à Ucrânia e Sérvia a contar para o apuramento do Euro2020.

O avançado brasileiro do Sporting Braga, Dyego Sousa, já tinha a naturalização portuguesa e pode assim fazer parte dos eleitos de Fernando Santos, enquanto a chamada do jovem João Félix, acaba por ser um reconhecimento pelas boas exibições ao serviço do Benfica.

Eis a lista de convocados:

Guarda-redes: Beto (Goztepe), José Sá (Olympiakos) e Rui Patrício (Wolverhampton).

Defesas: João Cancelo (Juventus), Nélson Semedo (Barcelona), José Fonte (Lille), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Benfica), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) e Mário Rui (Nápoles).

Médios: Danilo Pereira (FC Porto), Rúben Neves (Wolverhampton), William Carvalho (Bétis), Bruno Fernandes (Sporting), João Mário (Inter), João Moutinho (Wolverhampton) e Pizzi (Benfica)

Avançados: Bernardo Silva (Manchester City), João Félix (SL Benfica), Gonçalo Galuedes (Valencia) Rafa Silva (SL Benfica), André Silva (Sevilha), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Wolverhampton) e Dyego Sousa (SC Braga).

Portugal que se encontra inserido no grupo B, onde também estão a Lituânia e Luxemburgo, vai medir forças com os ucranianos no dia 22 de março, e três dias depois defronta os sérvios, com ambos os jogos a serem jogados no Estádio da Luz.