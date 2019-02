Quantos minutos de sono perdem os pais após o nascimento do primeiro filho?

Investigadores que estudam o sono de milhares de homens e mulheres à medida que as suas famílias aumentam, descobriram que os graus de descanso atingem os níveis mais baixos cerca de três meses depois o nascimento do primeiro filho – com um efeito mais forte nas mulheres, escreve o “The Guardian”.

Num estudo publicado na revista “Sleep”, foi analisada a qualidade de sono dos adultos na Alemanha. As entrevistas foram conduzidas presencialmente e realizadas uma vez por ano entre 2008 e 2015, sendo que os participantes foram questionados sobre quantas horas de sono gozavam numa noite de semana versus numa noite de fim de semana. Por fim, foram pedidos que avaliassem essa qualidade entre 1 a 10.

Os investigadores concentraram-se nas respostas de mais de 2.500 mulheres e quase 2.200 homens que relataram o nascimento do primeiro, segundo ou terceiro filho durante o estudo.

Os resultados mostram que as mulheres sentiram um declínio maior na qualidade do sono no primeiro ano após o nascimento de um filho, caindo 1,7 pontos na escala depois do nascimento do primeiro filho, e pouco mais de um ponto para o segundo e terceiro filho em comparação com a primeira gravidez.

As mães também perderam cerca de 40 minutos de sono por noite no ano depois do nascimento de um bebé, em comparação com os níveis anteriores à gravidez, independentemente de ter sido o primeiro filho ou o filho seguinte.

Uma análise mais aprofundada dos dados mostrou que os primeiros três meses após o nascimento do primeiro filho foram particularmente cansativos: as mulheres perderam pouco mais de uma hora de sono depois de terem filhos. Apesar dos pais apresentarem os mesmos padrões, os efeitos foram menos pronunciados. Mesmo com três meses após o nascimento do primeiro filho, os pais perderam apenas 13 minutos de sono.

Apesar de tudo, a equipa descobriu que o impacto do primeiro filho permaneceu palpável para ambos os pais. Mesmo tendo em conta o impacto das crianças seguintes, as mulheres ainda são relativamente mais privadas de sono, tanto em termos de qualidade como de quantidade, quatro a seis anos após o nascimento do primeiro filho.

Por outro lado, depois do nascimento do segundo filho, a qualidade de sono das mães recuperou para níveis anteriores a essa gravidez, e quase recuperou totalmente depois do nascimento do terceiro filho.