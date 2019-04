Quarta maior produtora de ferro mundial ganha peso na corrida ao lítio em Portugal

A australiana Fortescue Metals Group Exploration fez pedidos de prospeção e pesquisa de matérias-primas como depósitos minerais de ouro, prata, chumbo, zinco, cobre, lítio, tungsténio e estanho em 22 áreas no norte e no sul de Portugal.

Neste momento, foram feitos seis avisos para atribuição de direitos mas deverão chegar mais, ao que apurou o “Público” junto do gabinete do secretário de Estado da Energia. A quarta maior produtora global de minério de ferro vai entrar num com 11 solicitações num concurso público internacional para intervir em áreas consideradas com elevado potencial na estratégia nacional do lítio e tem outros 22 na manga.

“A Fortescue está focada na sustentabilidade de longo prazo do nosso negócio de minério de ferro, na solidez do balanço patrimonial e no retorno aos nossos accionistas, bem como no crescimento e desenvolvimento”, afirma ao jornal fonte oficial da empresa. A gigante do ferro explica que está interessada “em oportunidades globais de commodities que suportem o crescimento da procura por materiais de bateria, incluindo a prospeção de lítio em Portugal”.