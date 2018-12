Quarta operadora de telecomunicações em Angola conhecida em 2019

A quarta operadora global de telecomunicações (rede fixa, móvel e de televisão por subscrição) será conhecida no primeiro trimestre de 2019, informou em Luanda, o secretário de Estado das Telecomunicações, Manuel Homem.

O responsável prestou esta informação quando falava à imprensa durante a apresentação do Fórum e Exposição Global de Tecnologia de Informação e da Comunicação (ANGOTIC 2019), a realizar-se de 18 a 20 de junho.

O processo relacionado ao concurso público, que dará entrada a mais uma operadora no mercado angolano, estará concluído em 2019 e a par deste estarão também concluídos e assegurados o processo de modernização das infra-estruturas da governação eletrónica e o programa de banda larga.

Por outro lado, em 2019, vai se dar continuação ao processo de privatização da Angola Telecom, que para si, tanto o da Angola Telecom quanto o da quarta operadora ainda estão dentro dos parâmetros estabelecidos pelos referidos concursos públicos e o seu anúncio não deve passar do primeiro trimestre de 2019.

Com a entrada em funcionamento desta nova operadora, o Estado angolano será accionista de 45 porcento do capital. Os cadernos de encargos para os investidores interessados foram apresentados em 2017, com vista a proporcionar ao mercado mais uma para o aumento da concorrência e melhoria da qualidade do serviço, bem como dos preços.

Neste período também pode ser conhecida a empresa que ficará com os 45 porcento do capital social da empresa pública Angola Telecom, que actualmente se dedica apenas à rede fixa.

Estas medidas inserem-se na reestruturação do sector das telecomunicações em Angola e para “dinamizar o mercado”. Deste modo, passam a existir apenas dois títulos para operadores, multisserviço e global – este designado como título unificado e que permite prestar todo o tipo de comunicações, móveis e fixas. Móvel passa de dois para quatro operadores.