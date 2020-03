Queixas contra o SEF aumentaram 128% em 2019

As reclamações respeitantes ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) aumentaram significativamente em 2019 face a período homólogo. Os principais motivos das reclamações prendem-se com a demora na entrega de documentos e os problemas de agendamento, segundo o Portal da Queixa.

Em 2018, foram registadas 310 queixas, um número bastante inferior às 707 registadas durante 2019. O Portal da Queixa verificou um aumento de 128% nas reclamações respeitantes ao SEF, o que dá uma média de duas reclamações por dia durante o período analisado.

Pedro Lourenço, presidente executivo do Portal da Queixa, afirma que “O fenómeno do aumento das reclamações contra o SEF pode ser visto como natural, já que o número de estrangeiros em Portugal tem aumentado”. Acrescenta ainda que “a falta de resposta do SEF às reclamações gera uma reputação negativa do serviço, mesmo com o Portal da Queixa a oferecer todas as suas funcionalidades de forma gratuita para as entidades públicas, a fim de promover a confiança nos serviços públicos”.

A página do SEF no Portal da Queixa espelha o descontentamento dos utilizadores, uma vez que apresenta um índice de satisfação de 12.5 em 100, sendo que durante 2019, registou uma taxa de resposta de 10,8%, com uma taxa de solução de 11,2%.

Em 2020, o Portal da Queixa já registou 126 reclamações dirigidas ao SEF, sendo que em 2019 durante o mesmo período contabilizaram-se 50. Estes números fazem prever que as queixas em 2020 possam vir a superar os registos de 2018 e 2019.