Queixas contra o SEF quase triplicaram nos primeiros dois meses de 2020

O Portal da Queixa concluiu que nos primeiros dois meses de 2020 as queixas dos cidadãos contra o SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras quase triplicou.

“O Portal da queixa continua a observar um aumento significativo do número de reclamações dirigidas ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). A maior rede social de consumidores de Portugal, constatou que, em 2020, as reclamações registadas contra o SEF quase triplicaram, comparativamente com o período homólogo”,destaca um comunicado desta instituição.

Segundo essa nota, “de acordo com análise estatística da equipa do Portal da Queixa, entre os dias 1 janeiro e 29 de fevereiro de 2020, foram registadas na plataforma 126 reclamações dirigidas ao SEF, enquanto que, no mesmo período de 2019, foram recebidas apenas 50 reclamações”.

“A média dos dados revela que, no período analisado, foram realizadas contra o SEF, pelo menos, duas reclamações por dia”, adianta o referido comunicado.

Os responsáveis do Portal da Queixa relembram que, em 2019, se verificou um total de 707 reclamações, o que representou um aumento de 128% face ao ano de 2018 (total de 310 queixas).

“A demora na entrega dos documentos e os problemas com o agendamento continuam a ser os principais motivos de reclamação, sendo que, ambos estão relacionados com o processo de manifestação de interesse por parte dos estrangeiros para se regularizem no país”, assinala o comunicado em questão.

Os responsáveis do Portal da Queixa sublinham que, “segundo os dados analisados, só em 2020, das 119 reclamações registadas, 63 estão relacionadas com o tema da intenção de regularização”.

“Em 2019, foram apenas seis as queixas relacionadas com o mesmo tema”, contrapõem.

Para Pedro Lourenço, CEO do Portal da Queixa, “o fenómeno do aumento das reclamações contra o SEF pode ser visto como natural, já que o número de estrangeiros em Portugal tem aumentado”.

“Entretanto, também revela que o Portal da Queixa é acessível e intuitivo, sendo a plataforma procurada pelos cidadãos estrangeiros para expor as suas questões, compartilhar experiências e ver as reclamações feitas por outras pessoas”, acrescenta o mesmo responsável

De acordo com PedroLourenço, “a página do SEF no Portal da Queixa é o reflexo da insatisfação dos consumidores que procuram o serviço, uma vez que, apresenta um índice de satisfação de apenas 12,5 em 100 e, nos últimos 12 meses, tem uma taxa de resposta cifrada em 10,8% e uma taxa de solução de 11,2%”.

“Inevitavelmente, a falta de resposta do SEF às reclamações gera uma reputação negativa do serviço, mesmo com o Portal da Queixa a oferecer todas as suas funcionalidades de forma gratuita para as entidades públicas, a fim de promover a confiança nos serviços públicos. Instituições como o IMT e IEFP já utilizam o Portal da Queixa desta forma”, sublinha Pedro Lourenço.

Os responsáveis do Portal da Queixa referem que implementaram um projeto de responsabilidade social empresarial (RSE) que se destina às entidades de gestão pública.

“O objetivo é possibilitar aos organismos estatais o acesso gratuito a um conjunto de serviços e condições especiais através da plataforma, nomeadamente, melhorar a ‘performance’ dos organismos na gestão de reclamações e na comunicação com os consumidores”, conclui o referido comunicado.