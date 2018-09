Quem é Ivo Rosa, o juiz de instrução da Operação Marquês

Ivo Nelson de Caires Batista Rosa nasceu a 17 de Setembro de 1966, em Santana, na ilha da Madeira. Foi ainda na ilha que decidiu que queria ser juiz, no final do secundário, depois de assistir a um julgamento no Tribunal do Funchal, na Madeira. Mais tarde, frequentou a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.

Segundo o próprio, em declarações ao programa Vidas de Mérito da RTP Madeira, nunca lhe passou pela ideia vir a ser advogado. No entanto, depois do curso, trabalhou, como estagiário, uma firma de advocacia, na Madeira, iniciando depois a sua carreira como juiz.

Em 1991, foi assessor jurídico da Câmara Municipal do Funchal, na Madeira e, nesse mesmo ano, regressaria para o continente, mais precisamente para Lisboa, onde se formaria como juiz no Centro de Estudos Judiciários.

Depois do estágio e de ter terminado o curso, voltou à Madeira, onde serviu como como juiz de primeira instância no Funchal, onde julgou processos-crime, cíveis, de família e de trabalho.

A partir de 2005 passou a integrar colectivos de juízes, equipas que julgam crimes considerados mais graves, com penas que podem ser superiores a 5 anos de prisão.