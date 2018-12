“Quero ver os drones no ar aqui no aeroporto”: o polémico apelo dos Coletes Amarelos

No grupo de WhatsApp dos ‘Coletes Amarelos’, alguns membros pediram que sejam postos a circular drones perto do aeroporto de Lisboa, para interromper o tráfego aéreo. A ideia é fazer algo semelhante ao que aconteceu esta quarta-feira no aeroporto de Gatwick, em Londres, avança a ”Sábado”.

“Já estão os drones a circular em Inglaterra, no aeroporto. Quero ver o mesmo a acontecer aqui em Portugal. Quero ver os drones no ar aqui no aeroporto para a gente parar isto tudo”, afirmou um membro do grupo no WhatsApp onde se prepara a manifestação desta sexta-feira.

As manifestações a decorrer na próxima sexta feira, dia 21 de dezembro, em vários pontos de país, serão monitorizadas pela PSP. A revista contactou PSP e esta afirmou não estar ainda a par da situação.

O regulamento da ANAC proíbe o voo destes aparelhos a mais de 120 metros de altura e nas áreas de aproximação e descolagem de um aeroporto.

Gatwick inspira Coletes Amarelos

O Aeroporto de Londres Gatwick cancelou ontem à noite todos os voos (quer de partida quer de chegada) por causa de uma invasão de drones. Na manhã desta quinta-feira, o segundo aeroporto mais movimentado de Inglaterra já fez saber que os embarques e desembarques continuam suspensos.

“Devido a atividade de drones no aeroporto de Gatwick, todos os voos de partida e chegada estão atualmente suspensos. Por favor, verifique com a sua companhia aérea antes de viajar para o aeroporto hoje. Pedimos desculpas a todos os envolvidos, a segurança é nossa prioridade número um”, garantiu o aeroporto, através de uma publicação na rede social Twitter.

Em causa está o facto de drones estarem a sobrevoar o espaço aéreo em torno de Gatwick, o que é ilegal quando acontece a menos de um quilómetro de distância ou a mais de 120 metros de altura.